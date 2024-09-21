İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi

İstanbul Kadıköy sahilinde iki erkek, çevrede bulunan kalabalığa aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, müdahale ederek iki kişiyi oradan uzaklaştırdı. Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.