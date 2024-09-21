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İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi

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Son dönemlerde açık alanlarda yaşanan cinsel ilişki rezaletine bir yenisi daha eklendi. Bu kez mide bulandıran olayın başrolünde 2 erkek vardı.

İstanbul Kadıköy sahilinde iki erkek, çevrede bulunan kalabalığa aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, müdahale ederek iki kişiyi oradan uzaklaştırdı. Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

İstanbul Güvenlik İstanbul Kadıköy 3-sayfa Hukuk Yaşam

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Yorumlar (11)

Sihirbazın Çırağı:

Ondan sonra niye 11 şehir bir depremde yıkılıyor Allah çocuklara, bebeklere acımıyor mu diyorsunuz. Sodom buralar, Gomora, Eyke ve Medyen buralar böylee hepten; biz istiyoruz diye değil Allah yıkıyor Lutî kavimleri.

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11
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Şenol:

Türkiye’dekiler yoldan çıkmış

39
0
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mekanci1 genc:

Bekci aldilar ama bekciler sokaklarda yok heryer fuhuş yeri oldu neden dolaşmiyo bekciler karakolda duruyolar

23
1
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ŞÜKRÜ GÜZEN:

Allah'ın azabı yakındır

17
5
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Gelir Geçer Her şey:

O görüntüler Türkiyede kaydedilmemiştir. Iftira atmayın. Dünyanın en medeni, en ahlâklı, iman ve edep timsali bir millet için böyle şeyler söz konusu olamaz.

2
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Vetaran Voyna:

Bu bozulmusluk bu ahlaksızlik 10 yıllık 20 yıllık 50 yıllık bir plan değil dahada geriden baslayan yapılan bilinçli toplum ahlakını bozma işleri bugün sonuçlarını veriyor.bu daha başlangıç.

10
1
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Abuzer Sever:

İyi de videoyu çeken nediye onların arkasında dolaşıyor? Ne olacakları biliyordu demek...

6
0
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Vatansever:

Sekülerciler iş başında kanal kaziyorlar

0
4
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A B:

Bu nasıl bir yoksunluk , iğrençlik

0
0
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ali batuk:

idam idam idam

0
0
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