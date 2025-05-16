İstanbul'da Metrobüs Durağında Uyuşturucu Ticareti: 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Metrobüs Durağında Uyuşturucu Ticareti: 2 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da Metrobüs Durağında Uyuşturucu Ticareti: 2 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da metrobüs durağında uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Aramalarda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra silah ve nakit para ele geçirildi.

İstanbul'da metrobüs durağında uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da metrobüs durağında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir metrobüs durağı çevresinde narkotik madde ticaretinin yapıldığını belirledi. Ekipler, bunun üzerine adres ve çevresini izlemeye başladı. 2 şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. A.K.isimli kadınla E.E.'nin üstü araması gerçekleştirildi. Aramalarda, 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 ruhsatsız tabanca ile birlikte 9 adet fişek, 2 kilo 343,5 gram kokain, 455 lira nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca E.E.'nin uyuşturucu madde ticareti ile birlikte çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirlendi. A.K. "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, E.E. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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