Esenler Otogar durağında metro raydan çıktı, ulaşımda aksamalar yaşanıyor

İstanbul Esenler'de Yenikapı-Kirazlı metro hattında sefer yapan bir tren raydan çıktı. Yolcuların panik yaşadığı olay sonrası ekipler müdahalede bulundu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

İstanbul Esenler'de Yenikapı-Kirazlı arasında sefer yapan metro henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, çalışmalar sürüyor.

İstanbul Esenler'de Yenikapı-Kirazlı arasında sefer yapan metro, Otogar durağında kalkış yaptıktan sonra raydan çıktı. Yolcular büyük panik yaşadı. Kısa süre sonra yolcular tahliye edilirken, olay yerine ekipler sevk edildi. Olayın mesai çıkışına denk gelmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, duraklarda yoğunluk oluştu. Ekiplerin raydan çıkan metroyu kaldırma çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Kirazlı Metro hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
