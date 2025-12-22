Haberler

Şişhane metro istasyonunda raylara atlayan bir kişi intihar etti

Güncelleme:
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olayın ardından seferler normale döndü.

İstanbul'da Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonuna gelen bir kişi, raylara atlayarak intihar etti. Şahsın cansız bedeninin istasyondan çıkarılmasının ardından, seferler normale döndü.

Olay 09.30 sıralarında meydana geldi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonuna gelen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle raylara atladı. Bu nedenle istasyon geçici olarak işletmeye kapatılırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstasyona gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferler ise normale döndü. Bir yolcu, "Sabah metroya bindik. Şişhane durağına geldiğimizde aniden fren yaptı. Işıklar kapandı açıldı. Güvenlik metronun arızalı olduğunu söyleyerek bizi aşağı indirdi" dedi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
