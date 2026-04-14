Arnavutköy'de metal fabrikasında sanayi tipi tüp patladı: 1'i ağır 3 işçi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir metal fabrikasının imalat bölümünde sanayi tipi tüpün bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu çıkan yangında 3 yabancı uyruklu işçi yaralandı. İşçilerden birinin durumu ağır.

İstanbul Arnavutköy'de metal fabrikasının imalat bölümünde bulunan sanayi tipi tüpte bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken fabrikada çalışan yabancı uyruklu 3 işçi yaralandı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi'nde bulunan 2 katlı fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metal fabrikasının zemin katında bulunan imalat bölümünde sanayi tipi tüpte bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada çalıştığı öğrenilen ve patlamadan etkilenen yabancı uyruklu 3 işçi hastaneye götürülürken, işçilerden birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri fabrikada çalışma yaptı. Olayla polis ekiplerince ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
