Mağazada genç kadını izleyerek mastürbasyon yapan sapığın 3 yıl hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Enes Çakıl'ın (28) 13 Şubat saat 18.00 sıralarında müşteki Kübra S'nin (21) çalıştığı mağazaya gittiği anlatıldı. Sanığın, müştekiyi takip etmeye başladığı, daha sonra giysileri yerleştirirken arkasına geçtiği, eline aldığı bir kıyafeti perdeleme için kullanıp teşhircilik yaptığı ve müştekiyi cinsel tacize maruz bıraktığı belirtilen iddianamede, müşteki kadının durumu fark etmesi üzerine sanığın pantolonunu düzeltip mağazadan ayrıldığı kaydedildi.

CİNSEL ORGANINI KAŞIMASI HAYATIN AKIŞINA AYKIRI

İddianamede, soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan Kübra S'nin sanıktan şikayetçi olduğu ifade edilerek, cinsel organını kaşıdığını ve yanlış anlaşıldığını söyleyen sanığın bu beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

"TEŞHİR SURETİYLE CİNSEL TACİZ" SUÇUNDAN CEZA ALMASI İSTENDİ

Olay yeri görüntüleri incelendiğinde de tacizin görüldüğü anlatılan iddianamede, sanığın "teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.