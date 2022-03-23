Mağazada genç kadını izleyerek mastürbasyon yapan sapığın 3 yıl hapsi istendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mağazada genç kadını izleyerek mastürbasyon yapan sapığın 3 yıl hapsi istendi

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Şişli'de bir giyim mağazasında reyon görevlisi kadını izleyerek mastürbasyon yapan Enes Çakıl'ın görüntüleri kameralara yansımıştı. Genç kızın şikayeti sonrası yakalanan Çakıl hakkında, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Enes Çakıl'ın (28) 13 Şubat saat 18.00 sıralarında müşteki Kübra S'nin (21) çalıştığı mağazaya gittiği anlatıldı. Sanığın, müştekiyi takip etmeye başladığı, daha sonra giysileri yerleştirirken arkasına geçtiği, eline aldığı bir kıyafeti perdeleme için kullanıp teşhircilik yaptığı ve müştekiyi cinsel tacize maruz bıraktığı belirtilen iddianamede, müşteki kadının durumu fark etmesi üzerine sanığın pantolonunu düzeltip mağazadan ayrıldığı kaydedildi.

CİNSEL ORGANINI KAŞIMASI HAYATIN AKIŞINA AYKIRI

İddianamede, soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan Kübra S'nin sanıktan şikayetçi olduğu ifade edilerek, cinsel organını kaşıdığını ve yanlış anlaşıldığını söyleyen sanığın bu beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

İstanbul'da mağazada çalışan kadını izleyerek mastürbasyon yapan kişiye 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı

"TEŞHİR SURETİYLE CİNSEL TACİZ" SUÇUNDAN CEZA ALMASI İSTENDİ

Olay yeri görüntüleri incelendiğinde de tacizin görüldüğü anlatılan iddianamede, sanığın "teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

AA / Başak Akbulut Yazar - 3. Sayfa

Cumhuriyet, İstanbul, Şişli, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title