Skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı

Başakşehir'de dün akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırdı. Aracın kaputuna ve camlarına vurup daha sonrada aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde saldırıya uğrayan arabadaki kadının müzik dinlemeye devam ettiği ve saldırıyı sakinlikle kayda aldığı görülüyor.