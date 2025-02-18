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Skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı

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İstanbul Başakşehir'de bir maganda önünü kestiği kadın sürücüsünün aracına saldırıp aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Başakşehir'de dün akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırdı. Aracın kaputuna ve camlarına vurup daha sonrada aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde saldırıya uğrayan arabadaki kadının müzik dinlemeye devam ettiği ve saldırıyı sakinlikle kayda aldığı görülüyor.

Skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

25 yıldırr millettcek cöktük hak hukuk adalet sıralamasıyla birinciyiz sondan

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Haber YorumlarıSuleyman Karakaya:

arabadan inenin ehliyeti ne el konulacakti ne oldu o is

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