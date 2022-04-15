İstanbul'da lunaparkta dehşet anları! Uçan salıncakta ölümle burun buruna geldiler, o anlar kamerada - Haberler

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İstanbul'da lunaparkta dehşet anları! Uçan salıncakta ölümle burun buruna geldiler, o anlar kamerada

Haberler.com - 3. Sayfa
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir lunaparkta uçan salıncağa binen insanların oradan oraya savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde salıncaktaki kişilerin çığlıklarının ortalığı inlettiği duyuluyor.

TUZLA, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir lunaparkta uçan salıncağa binen insanların oradan oraya savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde salıncaktaki kişilerin çığlıklarının ortalığı inlettiği duyuluyor.

Haberler.com - 3. Sayfa

İstanbul, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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