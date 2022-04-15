İstanbul'da lunaparkta dehşet anları! Uçan salıncakta ölümle burun buruna geldiler, o anlar kamerada
Haberler.com - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir lunaparkta uçan salıncağa binen insanların oradan oraya savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde salıncaktaki kişilerin çığlıklarının ortalığı inlettiği duyuluyor.
TUZLA, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir lunaparkta uçan salıncağa binen insanların oradan oraya savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde salıncaktaki kişilerin çığlıklarının ortalığı inlettiği duyuluyor.
Haberler.com - 3. Sayfa