İstanbul'da deniz seferlerine fırtına engeli

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal edildi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından akşam saatlerinde yoğunlaşan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren şiddetlendi. İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa (Saat 09.05)

Yenikapı-Yalova (Saat 09.45)

Yalova-Yenikapı (Saat 09.45)

Yenikapı-Yalova (Saat 11.45)

Yalova-Yenikapı (Saat 11.45)

Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy (Saat 12.30)

Şehir hatlarında ise iptal edilen seferler şöyle:

Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri (Saat 09.25)

Kabataş-Adalar Hattı Seferleri (Saat 09.00) - İSTANBUL

