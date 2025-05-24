İstanbul'da Liseli Kız Öğrenci Bıçakla Yaralandı, Saldırgan Tutuklandı

İstanbul'da Liseli Kız Öğrenci Bıçakla Yaralandı, Saldırgan Tutuklandı
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Üsküdar'da bir lisenin tuvaletinde arkadaşını bıçakla yaralayan 15 yaşındaki öğrenci, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın nedeni ise kişisel bir tartışma olarak açıklandı.

İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü Üsküdar'da bulunan bir lisenin tuvaletinde arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kız öğrenci tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, E.Ç.(16) isimli öğrencinin tuvalette bulunduğu sırada aynı sınıftan arkadaşı olan E.B. (15) tarafından sırt kısmından bıçakla yaralandığı açıklandı. Açıklamaların devamında olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan E.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. E.B'nin bıçağı çay ocağından aldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği gün yakalanan E.B. yaşından dolayı muhafaza altına alındı. E.B. E.Ç'nin kendisine yalan söylediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. E.B'nin ayrıca daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çeşitli tarihlerde tedavi kaydı bulunduğu belirlendi. E.B. yakalanması sonrası "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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