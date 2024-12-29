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İstanbul'da Kuyumcu Soygunlarına Yönelik Operasyon: 7 Gözaltı

İstanbul'da Kuyumcu Soygunlarına Yönelik Operasyon: 7 Gözaltı
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İstanbul polisi, Silivri ve Kadıköy'de kuyumcu soygunları gerçekleştiren 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda zanlıların soygunları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul polisi, Silivri ve Kadıköy'de 2 ayrı kuyumcuyu soyan zanlılara yönelik operasyon düzenledi. 16 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların gerçekleştirdikleri soygunlar kameraya yansıdı.

Silivri'de 11 Ekim'de kuyumcu dükkanına giren şahıslar, vitrinde bulunan 3 Milyon lira değerinde altın çaldı. 11 Aralık tarihlerinde ise soyguncuların hedefi bu kez Kadıköy Bostancı'da bulunan bir başka kuyumcu oldu. Dükkana giren zanlılar 10 milyon TL değerinde altını çaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu soygununu gerçekleştiren zanlıların yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrasında operasyon için düğmeye basan ekipler, 25 Aralık günü Bağcılar, Avcılar, Esenler, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde bulunan 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.A.'nın adresinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek 28 adet fişek ele geçirildi. Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan zanlıların gerçekleştirdiği soygunlar güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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