Koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik'in şüpheli ölümü

İstanbul Devlet Opera ve Balesi koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, Bahçelievler'deki binasının 5. katından düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olan Emrah Erdem Gedik'in, Bahçelievler'de bir binanın 5. katındaki camdan düşerek öldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Bahçelievler Merkez Mahallesi Kerim Tekin Sokak'ta dün saat 22.38'de meydana geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olan Emrah Erdem Gedik, bulunuduğu apartmanın 5. katın camından düştü. Apartmanın bahçe kısmında bulunan yeşil çimenlik alana düşen Gedik ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gedik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekleyen aile gözyaşlarına boğuldu. Gedik'in cenazesi buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - İSTANBUL

