İstanbul'da Kıskançlık Cinayeti: Eşini Sokak Ortasında Öldürdü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, sokak ortasında karısının boğazını satırla keserek öldüren şüpheli U.S. (35) yakalandı. Olayın ardından kaçan zanlının, cinayeti kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucu işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, U.S. (35) isimli şahıs, kıskançlık sebebiyle tartıştığı Özbekistan uyruklu eşi Nıggına Sattarova'yı (35) sokak ortasında satırla boğazını keserek öldürmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren U.S. isimli şahıs sabah saatlerinde Ümraniye'de yakalandı. Şüphelinin, maktulün eşi olduğu, olayı aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonrası gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların devamında, olaya dahil olduğu tespit edilen U.B.(25) isimli şahıs da yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL