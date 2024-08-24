Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Kiliseden Sembole Hırsızlık

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir hırsız, güpegündüz kiliseden ibadet esnasında kullanılan sembolü çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir hırsız, güpegündüz kiliseden ibadet esnasında kullanılan sembolü çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir kilisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kiliseye giren bir hırsız önce oturarak çevreyi kontrol etti. Şüpheli kilisede otururken gözüne ibadet esnasında kullanılan bir sembol kestirdi. Kilisenin boş olmasından faydalanan şüpheli, sembolü çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine çalınan ibadet sembolünün bulunmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kiliseye ait güvenlik kamera görüntüleri detaylı incelemeye alındı. Görüntülerden, şüphelinin olay yerinden taksiye binerek Fatih Kemal Paşa Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Ekipler tarafından şüpheli parkta otururken yalanarak gözaltına alındı. Kimliği belirlenen şüpheli S.A.'nın sorgulamasında çeşitli suçlardan toplamda 37 kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan, şüphelinin kiliseye ait semboliği sevgilisine hediye etmek için çaldığı anlaşılırken, sembol ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından "Mabetten Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kiliseden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Kiliseye girerek ibadet esnasında kullanılan sembolü çalan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sembolü çalarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul 3-sayfa Beyoğlu 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ağustos Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Roblox ne zaman açılacak? 24 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi! Avon battı mı? Avon iflas mı etti? Çağla İle Bu Yaz nerede çekiliyor, Çağla İle Bu Yaz setleri nerede? Ferdi Kadıoğlu gitti mi? Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, bonservisi ne kadar? 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Geçici vergi uzatıldı mı 2024? MasterChef çikolatalı sufle tarifi! En güzel çikolatalı sufle tarifi! çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle için malzemeler! Galatasaray Lig maçı ne zaman? Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title