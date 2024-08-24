İstanbul'da Kiliseden Sembole Hırsızlık

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir hırsız, güpegündüz kiliseden ibadet esnasında kullanılan sembolü çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir kilisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kiliseye giren bir hırsız önce oturarak çevreyi kontrol etti. Şüpheli kilisede otururken gözüne ibadet esnasında kullanılan bir sembol kestirdi. Kilisenin boş olmasından faydalanan şüpheli, sembolü çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine çalınan ibadet sembolünün bulunmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kiliseye ait güvenlik kamera görüntüleri detaylı incelemeye alındı. Görüntülerden, şüphelinin olay yerinden taksiye binerek Fatih Kemal Paşa Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Ekipler tarafından şüpheli parkta otururken yalanarak gözaltına alındı. Kimliği belirlenen şüpheli S.A.'nın sorgulamasında çeşitli suçlardan toplamda 37 kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan, şüphelinin kiliseye ait semboliği sevgilisine hediye etmek için çaldığı anlaşılırken, sembol ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından "Mabetten Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kiliseden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Kiliseye girerek ibadet esnasında kullanılan sembolü çalan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sembolü çalarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL