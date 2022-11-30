Toprağı kazan kepçe operatörü gördüğü manzara karşısında paniğe kapılıp hemen polisi aradı

İstanbul Kağıthane'deki bir kazı çalışması sırasında kepçe operatörü tarafından tarihi eser olduğu düşünülen bir mezar bulundu. Mezarın içinde kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gören operatör, paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Alan geçici olarak tahta parçalarıyla kapatılırken, savcılık talimatıyla olay yerine arkeolog çağrıldı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde inşaat yapılacak alana gelen kepçe operatörü, temelde kazı yapmaya başladı. Bir süre çalışma yapan operatör, alandaki taşlık ve beton bir alana denk geldi. Burayı kepçeyle yıkmaya başlayan operatör, içerisinde bir mezar olduğunu fark etti.

MEZARDA KAFATASI VE İSKELET KEMİKLERİ GÖRDÜ

Hemen araçtan inen adam, içerisine baktığında kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gördü. Paniğe kapılan adam durumu polis ekiplerine bildirdi. Kazıdan kafatası ve iskelet parçaları çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mezarda kafatası ve iskelet kemiklerini görmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi.

ALAN GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Yapılan çalışmalar sonrasında savcılık talimatıyla olay yerine arkeolog çağrıldı. Arkeoloğun incelemelerin ardından iskeletin kaç yıllık olacağının ortaya çıkacağı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan olayı duyan vatandaşlar şoke olurken, ekiplerin çalışmalarını izledi. Kafatası ve iskeletin bulunduğu alan ise tahta parçalarıyla geçici olarak kapatıldı.

"TARİHİ ESER OLABİLİR DİYE ARKEOLOG ÇAĞIRDILAR"

Olayla ilgili konuşan Durali Üçtaş, "Burada 3 katlı bir binada vardı sonra müteahhitte verdiler. Arkasında da bir gecekondu vardı. Yıkmaya başladılar ve iki gün boyunca yıktılar. Dün hafriyatını aldılar, bugün de temele indiler. Sabah operatör eşmeye başladığında kepçeyi durdurdu. Sonra da baktılar ki orada boş bir mezar var. Orada bir boşluk ve mermer taşı gördü. Sonra durdurdu baktık işte kemikleri falan gördü. Sonra da polisi aradılar ve geldiler. Tek bir mezara denk geldiler ama daha sonra çıkar mı bilemiyorum. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Onlar da baktılar ve çalışma yaptılar. Sonra da en son tarihi eser olabilir de arkeoloğa haber verdiler. Oradan gelip bakacaklar" dedi.