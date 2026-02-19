Haberler

Avcılar'da kaza yerini karıştıran kadınlar kamerada

İstanbul Avcılar'da E-5 karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında kazazedelerin yakınları olduğu iddia edilen kadınlar arasında çıkan kavga olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle son buldu.

İstanbul Avcılar mevkii E-5 karayolunda araç yan yola uçup başka bir araca çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, sürücünün yakını olduğu söylenen ve ayakta durmakta güçlük çeken kadınlar ortalığı birbirine kattı, birbirinin saçını çekip küfürler etti.

Kaza gece saatlerinde Avcılar ilçesi E-5 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücü V.A. yönetimdeki 34 GBE 106 plakalı araç kontrolden çıkıp ana yoldan yan yola uçtu. Yan yolda seyir halinde olan 34 FUF 611 plakalı panelvan araca çarparak durabilen araçta sürücü V.A. ve 1 kişi daha yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kadınlar ortalığı birbirine kattı

Kaza sırasında olay yerine gelen iddiaya göre kazazedelerin yakını olduğu söylenen 3 kadın ortalığı birbirine kattı. Ayakta durmakta zorluk çeken kadınlar, küfürler edip birbirlerinin saçını çekti ve uzun süre bağrıştıktan sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
