İstanbul'da kasiyer kadına "fiyat farkı" dayağı kamerada: Başını metal tezgaha vurdular

Şişli'de müşteri iki kadın, reyondan aldıkları ürünün fiyatı kasada farklı çıkınca kasiyer tartıştığı kadına saldırdı

Saç saça kavga kameralara yansırken, kadın kasiyer kasaya sıkıştırılıp başı metal tezgaha vuruldu

Gözaltına alınan 3 kadının birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Şişli'de müşteri iki kadın, reyondan aldıkları ürünün fiyatı kasada farklı çıkınca, tartıştıkları kasiyer kadına saldırdı. Saç saça kavga kameralara yansırken, kasiyer kasaya sıkıştırılıp başı metal tezgaha vuruldu. Gözaltına alınan 3 kadının birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, önceki hafta Salı günü saat 20.30 sıralarında Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde markete gelen müşteri iki kadın, reyondan ürün aldı. Kadınlar ardından ödeme yapmak için kasa sırasına girdi. Sıraları gelen iki kadın aldıklarını okutması için kasadaki kasiyere verdi. Ancak iddiaya göre okutulan ürünün fiyatı reyondakinden farklı çıktı.

Kasiyere sıkıştırıp kafasını tezgaha vurdular

Bunun üzerine kadınlar ile kasiyer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, kasiyere saldırmaya başladı. Saç saça baş başa yaşanan kavgada iki kadın, kasiyer kadını kasaya sıkıştırdı. Buradan darp edilen kasiyerin başı metal tezgaha da vuruldu. Kasiyerin kendini korumak için karşılık vermesi üzerine diğer müşteriler araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Marketin kapısını kilitleyip kaçmalarını engelledi

Olayın ardından darp edilen kasiyer kadın, marketin kapısını kilitleyerek saldırgan kadınların kaçmasını engelledi ve polis ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan 3 kadını gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 3 kadın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.