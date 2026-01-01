Beşiktaş'ta kar yağışı nedeniyle araç yolda kaldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürürken, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Tüneli'nin çıkışında bir araç yolda kaldı. Sürücüsünün uzun uğraşlar verdiği araç güçlükle ilerledi.

