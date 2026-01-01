Haberler

Beşiktaş'ta kar yağışı nedeniyle araç yolda kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Beşiktaş'taki Dolmabahçe Tüneli'nin çıkışında bir araç yolda kalırken, sürücüsü uzun çabalarla aracını hareket ettirmeyi başardı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürürken, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Tüneli'nin çıkışında bir araç yolda kaldı. Sürücüsünün uzun uğraşlar verdiği araç güçlükle ilerledi.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı bazı bölgeleri beyaza bürürken trafiğe hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Dolmabahçe tünelinin çıkışında bir aracın yolda kaldığı görüldü. Sürücüsünün uzun uğraşlar sonucu hareket ettirdiği araç güçlükle ilerledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak