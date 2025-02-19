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İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Kuzey Marmara Otoyolu kar nedeniyle havadan görüntülenirken, İstanbul Havalimanı İkitelli istikameti Fener Tepe gişelerde trafik durma noktasına geldi. Sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul beyaza bürünen Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi. İstanbul havalimanı ikitelli istikameti Fener Tepe gişeler de trafik durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Beyaz örtüyle kaplanan otoyol havadan görüntülendi. Yer yer trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul havalimanı ikitelli istikameti Fener Tepe gişeler de trafik durma noktasına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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