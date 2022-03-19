İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, yollar beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde zaman zaman etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle megakentin bir çok noktasında yerler beyaza büründü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞANDI

Kar yağışı sırasında yollarda olan sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Esenyurt Kıraç'taki bir caddede sürücüler yolda inmekte güçlük çekerken, yer yer de kaydıkları görüldü. Sürücülerin yolda zikzak yaparak ilerlemeye çalışması dikkat çekti.

İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Kar Yağışı, İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title