İstanbul'da kar kazaları da beraberinde getirdi, İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde kazaları da beraberinde getirdi. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü karla kaplı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Otobüs yol kenarına çekildi. İETT otobüsünde hasar oluşurken, kaza yapan araç havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
