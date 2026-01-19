Haberler

Çamlıca'da çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, özellikle çocukları sevindirdi. Çamlıca Tepesi, kartopu savaşları ve kardan adam yapımı için en çok tercih edilen yer oldu. Karla kaplı tepede, kardan yapılan kedi dikkat çekti.

İstanbul'da devam eden kar yağışı yine en çok çocukları mutlu ederken, kartopu savaşlarının adresi Çamlıca tepesi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da bugün de kar yağışı etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda karın en çok etkili olduğu noktalardan biri olan Çamlıca Tepesi beyaz örtüyle kaplandı. Okulların ara tatilde olmasıyla birlikte çocuklar aileleriyle birlikte tepeye akın etti. Çocuklar kartopu savaşları ve kardan adamlar yaparak karın keyfini doyasıya çıkardı. Tepede en çok dikkat çeken ise kardan yapılan kedi oldu. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

