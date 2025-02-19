İstanbul'da Kar Yağışı: Arnavutköy'de İETT Otobüsü Yolda Kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da etkili kar yağışı başladı. Arnavutköy'de yollar beyaza bürünürken, bir İETT otobüsü yolda kalarak yolcu mağduriyetine yol açtı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Arnavutköy'de yollar beyaza büründü bir İETT otobüsü yolda kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Arnavutköy' de yollar beyaza büründü. İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular mağdur olurken, uzun araç kuyruğu oluştu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa