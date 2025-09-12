İstanbul'da Kamyonun Yandan Çarptığı Hafif Ticari Araçta 2 Yaralı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kamyon sürücüsü, hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonun aracı metrelerce sürüklediği anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Hadımköy Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir kamyon sürücüsü, farklı yönde ilerleyen hafif ticari araca yol ağzında yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun hafif ticari araca çarptığı ve metrelerce sürüklediği anlar yer aldı. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar tarafından yaralıların ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL