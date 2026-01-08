Haberler

Bayrampaşa'da kamyonetin üzerindeki malzemelerin işçinin üzerine düştüğü anlar kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da kamyonetteki PVC malzemelerin üzerine düşmesi sonucu bir işçi yaralandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa'da iş yerinin önünde kamyonetteki malzemelerin indirildiği esnada üzerine düşmesi sonucu işçi yaralandı. Dengesini kaybederek yere düşen işçinin o anları kameraya yansırken, yaralanan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Cihan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pencere iş yeri çalışanları iş yerine ait kamyonetten malzeme indirdiği esnada PVC malzemeleri işçi Yunus E. Ö.,'nün üzerine düştü. Dengesini kaybederek yere düşen işçi yaralandı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus E. Ö., daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan malzeme sevkiyatı esnasında PVC malzemelerinin kamyonet üzerinden işçinin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
