İstanbul'da Kamyonet ve Taksi Çarpıştı: Bir Yaralı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kamyonet sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kamyonet sürücüsü manevra yaparak taksiye çarptı. Kazada takside yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Arnavutköy Boğazköy İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen kamyonet sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Taksi şoförüne sinirlenen kamyonet sürücüsü, manevra yaparak taksiye çarptı ve yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle taksinin sağ tarafında hasar meydana gelirken, kapısı yerinden çıktı. Takside yolcu olarak bulunan bir kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin taksiye çarpma anı ise arkada seyreden bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin taksiye yandan çarptığı, duruma öfkelenen taksi şoförünün araçtan inerek, kamyonetin arkasından koştuğu anlar yer aldı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL