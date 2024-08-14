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İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadın taciz! O anlar kamerada

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İstanbul Sultangazi'de kaldırımda yürüyen hamile kadın tacize uğradı. Şüpheli gözaltına alınırken, sokak ortasında güpegündüz yaşanan taciz çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark etti. Bu sırada kenara çekilen kadın şüphelinin önüne geçmesi için yavaşladı.

BOŞ SOKAĞI FIRSAT BİLDİ

Kadının önünü kesen şüpheli ardından da kollarından tuttu. Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti; ardından da koşarak olay yerinden uzaklaştı. Hamile olduğu öğrenilen sağlık personelinin tacize uğradığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan şüphelinin olaydan 2 saat sonra sağlık personelinin çalıştığı hastane çevresinde görüldüğü öğrenildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Sultangazi İstanbul 3-sayfa Hukuk 3.Sayfa Kadın Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Ahmet AKGÜL:

sonra serbest bırakıldı haberini okumaya hazır mısınız? caydırıcı hiçbir uygulama yok.

102
1
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Ahmet25 :

özgür gençlik geliyor, çekilin.

28
13
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Sihirbazın Çırağı:

aklım karıştı şimdi sokakta tacize uğrar uğramaz nasıl hamile kalınıyor ?

0
9
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Melih Erkan Guler:

bırakılmasınnn ALLAH rızası ıcın sakın nolur asın ya bunu

5
0
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GÖKHAN UZUNALİ :

Kanun bu kadının kocasına bu adamı taciz etme hakkı vermeli....

4
0
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Melih Erkan Guler:

asın dırekt hıc acımayın ALLAH rızası ıcın

2
0
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