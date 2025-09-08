İstanbul'da Kadın, Sokak Ortasında Adam Tarafından Darbedilip Araca Bindirilmeye Çalışıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir adam, bir kadını sokak ortasında darbederek, zorla araca bindirip götürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde bir adam, bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Kadın binmek istemeyenince darbetti. Kadını döverek zorla araca bindiren adam hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL