İstanbul'da Kadın, Sokak Ortasında Adam Tarafından Darbedilip Araca Bindirilmeye Çalışıldı

İstanbul'da Kadın, Sokak Ortasında Adam Tarafından Darbedilip Araca Bindirilmeye Çalışıldı
Güncelleme:
Esenyurt ilçesinde bir adam, kadını sokak ortasında darbederek zorla araca bindirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir adam, bir kadını sokak ortasında darbederek, zorla araca bindirip götürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde bir adam, bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Kadın binmek istemeyenince darbetti. Kadını döverek zorla araca bindiren adam hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
