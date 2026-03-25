Haberler

İstanbul merkezli 3 ilde "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bazı şirketlerin banka hesapları aracılığıyla izinsiz kaldıraçlı alım satım yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, 'hotforex', 'hfm-trade' ve 'hftrade' siteleri üzerinden yürütülen izinsiz faaliyetlere yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yürütülen soruşturma kapsamında, 'hotforex', 'hfm-trade' ve 'hftrade' uzantılı internet sitelerinin çeşitli şirketlerin banka hesaplarıyla izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım yaptığı Türkiye'deki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık yaptığı tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah, 'hotforex', 'hfm-trade' ve 'hftrade' uzantılı internet siteleri üzerinden izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri tespit edilen kişi ve kurumlara yönelik İstanbul, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

