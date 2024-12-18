İstanbul'da İtfaiye, Dereye Düşen Kediyi Kurtardı

Dereye düşerek çamura saplanan kediyi itfaiye kurtardı

İSTANBUL - İstanbul Ataköy'de dereye düşüp çamura saplanarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bakırköy Ataköy Ayamama Deresi'ne kedi düştü. Kedinin sesini duyan çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çamura saplanarak mahsur kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla dereye inen itfaiye eri kediyi dereden çıkardı. Ekipler daha sonra çamura bulanan kediyi yıkadı. Yaşanan o anları İstanbul itfaiyesi sosyal medya da paylaştı.