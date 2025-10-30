Haberler

İstanbul'da İspanyol YouTuber'a Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu ilçesinde bir İspanyol YouTuber, motosikletle seyir halindeyken kendisini durduran şüphelilerin saldırısına uğradı. Kovalamaca sonrası yakalanan iki şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kişi, arkadaşıyla birlikte motosikletle seyreden İspanyol YouTuber'ın önünü kesti. Turist hızlanarak olay yerinden kaçarken, şüpheli motosikletle peşine düştü. Kovalamacanın ardından motosikletliyi darbeden 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı anları kask kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Haziran tarihinde öğle saatlerinde Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İspanyol YouTuber Javier R.D.V. (28) arkadaşıyla birlikte motosikletle seyir halindeyken, Tarlabaşı'nda bir sokakta 'Yanlış anlama niye çekiyorsun' diye tepki gösteren bir şahıs tarafından durduruldu. Tepkinin ardından turist, sokaktan hızla uzaklaşmaya başladı. Sokakta bir başka kişi ise uzaklaşan YouTuber'ın peşinden pet şişe attı. Sokakta turist ilerlerken bir başka şüpheli motosikletine binerek peşine düştü.

Kovalamaca esnasında motosikletliden İngilizce özür dileyen turist, bir kamyonun yolu kapatması nedeniyle durunca peşine düşen şahsa yakalandı. Motosikletle turistin önünde duran şüpheli, 'Problem yok' diyerek turistin hareket etmesini engelledi. Arkadan gelen şüpheliler, hareket edemeyen turiste saldırdı. Darbedilen turist kaçmak için motosikletiyle kaldırıma çıktı. Ancak gitmeye çalışan turist saldırı nedeniyle yere düştü. Dizinden yaralanan turist, cep telefonunu da alarak kaçarken, şüpheliler arkadaşını darbetti.

Devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti darbeden 2 şüpheliyi yakaladı. N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) isimli şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından 'kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi. Sinan Çağrı B. adli makamlarca serbest kalırken, N.A. (17) Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan, N.A.'nın 25, Sinan Çağrı B.'nin ise 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
