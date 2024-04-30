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İstanbul'da işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı

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İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan iki servis çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri Alipaşa Fabrikalar mevkiinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı. Araçlar içerisinde bulunan işçilerden 7'si yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle araç trafiği bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Servis aracı İstanbul İtfaiye İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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