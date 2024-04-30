İstanbul'da işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı
İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı
İSTANBUL - İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan iki servis çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Silivri Alipaşa Fabrikalar mevkiinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı. Araçlar içerisinde bulunan işçilerden 7'si yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle araç trafiği bir süre kontrollü sağlandı.