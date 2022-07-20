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İstanbul'da İSBAK'ta hırsızlık kamerada: Çalıştığı firmayı soydu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kağıthane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSBAK'da çalışan bir işçi, seçtiği ürünleri aracına yükleyerek çaldı.

Kağıthane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSBAK'da çalışan bir işçi, seçtiği ürünleri aracına yükleyerek çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Beykoz'daki evinde yakalandı.

Kağıthane Seyrantepe'de geçtiğimiz aylarda saat 12.30 sıralarında yaşanan olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri'ne (İSBAK) gelen taşeron firma çalışanı Enver K. (31), gözüne kestirdiği ürünleri önce tek tek belirledi. Enver K., seçtiği paketli ürünleri ardından bir kenara koydu. Dükkanın içinde gezip ürün seçen şahıs, bir süre sonra o ürünleri aracına yüklemek için harekete geçti. Üst üste yığdığı ürünleri bir bir alan Enver K., çaldıklarını aracın bagaj kısmına koydu. Birkaç kez dükkana girip çıkan Enver K., aracına yüklediği ürünlerle oradan uzaklaştı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

KAĞITHANE POLİSİ ZANLIYI EVİNDE YAKALADI

Dükkanda eksik ürün olduğunu fark eden çalışanların bilgi vermesi üzerine firma avukatı polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin Enver K. olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı araştırmada Beykoz'da yaşadığı belirlenen Enver K., evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

(Doğan Can Cesur - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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