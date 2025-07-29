İstanbul'da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı

İstanbul'da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı
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İstanbul'da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı
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İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangının, atılan işaret fişeği olduğu belirlendi. İşaret fişeğini atan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs ilk ifadesinde, eğlence amacıyla işaret fişeğini attığını söylediği öğrenildi.

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkışına neden olan işaret fişeğinin ağaçların üzerine düştüğü an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli A.A.'nın (22) emniyetteki ilk ifadesinde, fişeği eğlence amacıyla attığını söylediği öğrenildi.

BEYKOZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Yangın, saat 21.05 sıralarında Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce bölgeye işaret fişeği atıldı. Fişeğin düşmesiyle birlikte ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar görürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan yangının çıkış anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, işaret fişeği olduğu öğrenilen yanıcı maddenin ağaçlık alana düştüğü, ardından orman yangınının başladığı görülüyor.

İŞARET FİŞEĞİNİ EĞLENMEK İÇİN ATMIŞ

Polis ekipleri, yangına neden olan işaret fişeğinin atıldığı evi tespit etti. Eve giden ekipler, işaret fişeğini atan 22 yaşındaki A.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, eğlence amacıyla işaret fişeğini attığını, ormanda çıkan yangının ardından itfaiyeye haber verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıÇİĞDEM Balan:

havaii fişeklerde yasaklansın lütfen. Ucuz gösteriler yüzünden doğa ve canlılar zarar görüyor . Hemde gürültü kirliliği ,Ucuz gereksiz faidesiz işlere gerek yok !

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Haber YorumlarıHakan Base:

O.. çocuğu yalan söyüyor

Yorum Beğen48
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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

feto ve chp li it suruleri bunlar bahanelerini hazirlamislar.

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Haber Yorumları1980_lerde_Türkçe_Böyle Değildi:

Bence insanları tutuklamak yerine bu problemlere çözümler bulmalıyız. Mesela etrafda hazır SU hortumu olsa, belki çevredeki insanlar kendileri yangını söndürebilir.

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Bunu görmek duymak istediğim ormanları yakanları yakalandıgını

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

ecdat ecdat diyorsunuz, ecdadınız ne yapardı bir de ona bakın...

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Haber YorumlarıAlper Cesmeci:

lafda ecdat kici yiyorsa meclisden idam cikarsin lar ama hepsi ayni pisligin icinde

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