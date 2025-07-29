İstanbul'da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkışına neden olan işaret fişeğinin ağaçların üzerine düştüğü an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli A.A.'nın (22) emniyetteki ilk ifadesinde, fişeği eğlence amacıyla attığını söylediği öğrenildi.

BEYKOZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Yangın, saat 21.05 sıralarında Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce bölgeye işaret fişeği atıldı. Fişeğin düşmesiyle birlikte ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar görürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan yangının çıkış anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, işaret fişeği olduğu öğrenilen yanıcı maddenin ağaçlık alana düştüğü, ardından orman yangınının başladığı görülüyor.

İŞARET FİŞEĞİNİ EĞLENMEK İÇİN ATMIŞ

Polis ekipleri, yangına neden olan işaret fişeğinin atıldığı evi tespit etti. Eve giden ekipler, işaret fişeğini atan 22 yaşındaki A.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, eğlence amacıyla işaret fişeğini attığını, ormanda çıkan yangının ardından itfaiyeye haber verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.