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İstanbul'da inşaatta yaralanan Samsunlu genç, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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İstanbul'da inşaatta yaralanan Samsunlu genç, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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İstanbul'da çalıştığı inşaatta meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Samsunlu genç, hastanede 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Vezirköprü Öğürlü Mahallesi nüfusuna kayıtlı gencin cenazesi bugün Öğürlü'de toprağa verildi.

İstanbul'da çalıştığı inşaatta meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Samsunlu Efe Kazel, hastanede 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Öğürlü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Efe Kazel'in ölüm haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. İstanbul'daki inşaat şantiyesinde yaşanan iş kazasının ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Kazel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, bir hafta arayla Vezirköprü'den iki kişinin inşaat kazalarında hayatını kaybetmesi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Efe Kazel'in cenazesinin bugün Öğürlü Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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