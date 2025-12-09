Haberler

Arnavutköy'de inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Arnavutköy ilçesindeki bir konut projesi inşaatında çalışan Suat Peker, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki konut projesi inşaatında çalışan bir işçi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'ndeki konut projesi inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan Suat Peker isimli işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda Peker, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Suat Peker'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Peker'in cenazesi buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
