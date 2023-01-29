Dört gözle bekleniyordu! İstanbul'a yılın ilk karı düşmeye başladı 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Silivri'nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbul'a bir türlü kar yağmamıştı. Meteoroloji beklenen kar yağışı için ocak sonunu işaret etmişti. Tahminler doğru çıktı, İstanbul'a ilk kar düşmeye başladı. YAĞMUR KARA DÖNÜŞTÜ Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü. CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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