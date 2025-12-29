Arnavutköy'de yumrukların hedefi olan şahıs güçlükle kaçabildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada, yumrukların hedefi olan şahıs güçlükçe kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada, şahıslardan biri diğerine yumrukla saldırmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve yüzünden yumrukların hedefi olan adam, kaçmaya başladı. Yaşanan yumruklu kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL