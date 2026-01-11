Haberler

Kartal'da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı

Kartal'da İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartal ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolünü kaybederek bir binanın duvarına çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünün kontrolden çıkarak bir binanın duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu