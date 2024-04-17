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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulamasıyla araçlar denetlendi

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İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından yapılan 'Huzur İstanbul' uygulamasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimde 'Ceviz' isimli narkotik köpeği de yer aldı.

İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan 'Huzur İstanbul' uygulamasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimde "Ceviz" isimli narkotik köpeği de yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' uygulaması yaptı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Kadıköy'de denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik aranarak, araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların GBT sorgusu yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimde "Ceviz" isimli cocker spaniel cinsi narkotik köpeği de araçlarda titiz bir şekilde arama yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik İstanbul Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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