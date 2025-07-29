İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Uygulaması: Taksim Meydanı'nda Güvenlik Denetimleri

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Uygulaması: Taksim Meydanı'nda Güvenlik Denetimleri
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 'Huzur İstanbul' uygulaması kapsamında Taksim Meydanı'nda araç ve şahıs denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde helikopter desteği ile narkotik köpekleri kullanıldı. Kimlik sorgulamaları yapıldı, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Taksim Meydanındaki uygulamada araçlar ve şahıslar didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde akşam saatlerinden itibaren 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı.

Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada sürücülerin kimlik sorguları yapıldı. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Trafik Denetleme, Narkotik, Polis Özel Harekat Şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Ayrıca, narkotik köpekle araçlar didik didik arandı. Durdurulan araçların içerisi ekipler tarafından detaylı şekilde arandı.

Denetimde araç sürücüleri, yolcular ve yoldan geçen şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmazken, uygulamanın geç saatlere kadar süreceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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