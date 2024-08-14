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İstanbul'da 'Huzur İstanbul Uygulaması' Gerçekleştirildi

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul Uygulaması' yapıldı. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorgulaması yapılırken, araçlar ise didik didik arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirdi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorgulaması yapılırken, araçlar ise didik didik arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul Uygulaması' yapıldı. Uygulama Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube ekiplerinin yanı sıra Polis Özel Harekat ekipleri de katıldı. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde trafik ekipleri, şüpheli araçları durdurarak sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı.

Asayiş uygulamasının saat 22.00'ye kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul 3-sayfa Taksim 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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