İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' adlı asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Kara, hava ve denizde yapılan uygulamada birçok stratejik nokta kontrol edilirken, polis ekipleri Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerine doğru 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri kuş uçurtmadı. Araçlar durdurularak, sürücüler ve araçlar ekipler tarafından didik didik arandı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Çevirmeye giren taksinin duraklama yapmaması gereken yerde duraklama yaptığı belirlendi. Bunun üzerine trafik ekipleri sürücüye 3 bin 160 TL ceza keserken, sürücünün ehliyetindeyse 10 puan kaldığı ve bir sonraki cezasında ehliyetine el koyulacağı öğrenildi.

Narkotik köpeği Bufy, akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçları da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz bir durum ile karşılaşılmazken, uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL