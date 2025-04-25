HGS akımı çılgınlığı! Video paylaştı, evinden alındı

Sosyal medyada yayılan "HGS akım" çılgınlığı, tehlikeli sonuçlar doğurmaya devam ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz takibi sonucunda, 20 Nisan 2025'te aracıyla Hüseyinli Gişelerinden 110 km/h hızla geçen ve bu tehlikeli anları sosyal medyadan paylaşan M.Ö. isimli sürücü yakalandı.

"HANGİMİZ DAHA HIZLI GEÇECEĞİZ?" TEHLİKELİ AKIM SON BULDU

"Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz?" gibi başlıklar altında yapılan bu paylaşımlar, trafik güvenliğini hiçe sayan sürücülerin ölümle dansına sahne oluyordu. Ancak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi, bu çılgınlığa son verdi.

GİŞE GİRİŞ-ÇIKIŞLARI TAKİBE ALINDI

Sosyal medyada yapılan paylaşımları tespit eden Jandarma ekipleri, gişe giriş-çıkış noktalarını takibe alarak bu tehlikeli akıma katılanları tek tek belirledi.

SÜRÜCÜYE AĞIR CEZA YAĞDI

20 Nisan'da 110 km/h hızla HGS gişesinden geçen M.Ö. isimli sürücü, Poyrazköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı kanunun 73/C, 47/1-c, 46/2-c ve 56/1-a maddeleri gereği tam 6320 TL idari para cezası kesildi.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan M.Ö., 24 Nisan 2025 tarihinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, sürücü belgesine 4 ay süreyle el koyarak, şahsı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.