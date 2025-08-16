İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur İstanbul' Denetimi Gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, akşam saatlerinde 'Huzur İstanbul' denetimi düzenledi. Taksim'de araçlar ve sürücüler detaylı olarak incelendi, narkotik köpeği ile de aramalar yapıldı. Denetimler sırasında olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Helikopter destekli denetimde Taksim'de araçlar ve sürücüler didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde akşam saatlerine doğru 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetime, Asayiş, Narkotik, Polis Özel Harekat Şube ekipleri ve bekçiler katıldı. Taksim'de araçlar durdurularak, sürücüler ve araçlar ekipler tarafından didik didik arandı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Öte yandan, narkotik köpeği "Hanna" ile de araçları arayan ekipler, yoldan geçen şüpheli gördükleri şahıslara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Denetimlerde olumsuz durum ile karşılaşılmadı. Uygulamanın geç saatlere kadar süreceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
