Haberler

Avcılar'da kural ihlali yapanlar havadan takiple tek tek yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Avcılar'da gerçekleştirilen hava destekli denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek toplam 122 bin 125 TL ceza kesildi.

İstanbul Avcılar'da, gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler havadan görüntülenerek ceza kesildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, akşam mesai bitiminde bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kural ihlali yaparak kaçmaya çalışan bazı sürücüler, havadan kamera ile görüntülendi. Tespit edilen sürücüler kısa sürede yakalandı ve haklarında cezai işlem uygulandı. Kural ihlali yapmadığını iddia eden sürücülere ise, ihlalin gerçekleştiği anlar havadan çekilen görüntüler izletildi.

Yetkililer, yapılan hava destekli denetimlerin trafik güvenliğini artırmayı, ihlalleri net ve tartışmasız şekilde belgelemeyi amaçladığını belirtti. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 27 sürücüye 122 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

