İstanbul'da yeni nesil suç çetelerine operasyon: 18 tutuklama

İstanbul'da yeni nesil suç çetelerine operasyon: 18 tutuklama
İstanbul'da düzenlenen operasyonla haraç almak için ev, işyeri ve otomobillere silahlı saldırı gerçekleştiren 18 suç örgütü üyesi yakalandı ve tutuklandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olaylar sonrası yapılan baskınlarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul'un birçok ilçesinde ev ve işyerlerini kurşunlayan, işletmecilerden haraç isteyen, otomobillere ateş açan 18 suç örgütü üyesi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.18 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekiplerince 1-13 Ocak tarihleri arasında haraç almak için iş yeri, ev ve otomobile silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından Küçükçekmece, Bahçelievler, Başakşehir, Ataşehir, Çekmeköy ve Kadıköy'de saldırı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerine operasyon düzenlendi. Öte yandan meydana gelen 9 farklı suç olayından bazıları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Görüntülerde şüphelilerin motosikletle olay yerine geldikleri, kurşunlama olayını gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

18 şüphelinin tamamına tutuklama

Polis, çalışmaların devamında adresleri belirlenen şüphelileri yakalamak için özel harekat destekli operasyon düzenledi. 18 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda evlerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 kısa namlulu otomatik silah, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
