İstanbul'da Hafriyat Kamyonu, Yolu Geçmeye Çalışan Adamı Ezerek Öldürdü

İstanbul'da Hafriyat Kamyonu, Yolu Geçmeye Çalışan Adamı Ezerek Öldürdü
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İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan muhtar azası Ahmet Avcı, hafriyat kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan adama hafriyat kamyonu çarptı. Aracın altında kalan adam hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Yassıören Mahallesi'nde, Örcünlü Nakkaş Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. 34 KOJ 191 plakalı hafriyat kamyonu şoförü, marketten çıktıktan sonra hareket etmeye başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan muhtar azası olduğu öğrenilen Ahmet Avcı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç altında kalan Avcı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Avcı'nın yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hareket eden hafriyat kamyonunun altında kaldığı ve kamyonun Avcı'nın üzerinden geçerek yoluna devam ettiği görüldü. Jandarma ekipleri kazaya alakalı çalışma yaparken cadde bir müddet trafiğe kapatıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Hafriyat kamyonu ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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