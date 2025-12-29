Haberler

Başakşehir'de hafriyat kamyonu bariyere girdi: 1 ağır yaralı

Başakşehir'de hafriyat kamyonu bariyere girdi: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde seyir halindeki hafriyat kamyonu, serbest geçiş sistemi direğine çarparak bariyere girdi. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde seyir halindeki hafriyat kamyonu önce serbest geçiş sistemi direğine çarpıp ardından bariyere girdi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre B.T. kontrolündeki 34 DZ 6844 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi yol üzerindeki serbest geçiş sistemi (SGS) direğine vurdu. Kaza nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun sol şeridine geçerek bariyere girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alındı. Hafriyat kamyonu yoldan kaldırılarak götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi