Başakşehir'de hafriyat kamyonu bariyere girdi: 1 ağır yaralı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde seyir halindeki hafriyat kamyonu önce serbest geçiş sistemi direğine çarpıp ardından bariyere girdi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre B.T. kontrolündeki 34 DZ 6844 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi yol üzerindeki serbest geçiş sistemi (SGS) direğine vurdu. Kaza nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun sol şeridine geçerek bariyere girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alındı. Hafriyat kamyonu yoldan kaldırılarak götürüldü. - İSTANBUL