İstanbul'da hafriyat kamyonu betonlu suyu yola döktü

İstanbul'da hafriyat kamyonu betonlu suyu yola döktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul'da hafriyat kamyonu betonlu suyu yola döktü
Haber Videosu

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu yola betonlu su döktü. O anlar bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilirken görüntüler büyük tepki çekti.

İstanbul Ataşehir'de hafriyat kamyonunun yola betonlu su döktüğü anlar bir otomobil sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul'dan skandal görüntüler geldi. Megakentin önemli ilçelerinden Ataşehir'de çekilen görüntülerde bir hafriyat kamyonunun yaptıkları pes dedirtti.

BETONLU SUYU YOLA DÖKTÜ

Görüntülerde seyir halindeki hafriyat kamyonunun yola betonlu su döktüğü görüldü. O anlar bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilirken görüntüler büyük tepki çekti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlejandro Sosa:

ülkede hak hukuk, kural olsaydı.. çakallarda böyle elini kolunu sallayarak bunu yapamazdı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCy:

ariza olmustur dokulmustur. adam o kadar aptal degildir herhalde. nasilda ballandira ballandira yaziyorsunuz haberi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

yahu hangi birini düzeltelim ilki o arac harfiyat kamyonu degil hazir beton araci 2 incisi akan muhtemelen betonlu su degildir o tip araclarda ayri su deposu vardir betonu bosalttiktan sonra tankin icini hortumda veya arkadan uzatilan sacin üzerinde beton kalip serlesmesin diye tazikli yikama suyudur avrupada bile insaat alaninda beton biraktiktan sonra aksam yikanir cimento miktari az oldugundan donmaz beton falan olmaz cevreyede zarar vermez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest

Kumar operasyonunda gözaltına alınan fenomenlerle ilgili karar
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki çocuğun kavgası acı sonla bitti! Kalbi durdu, kurtulamadı
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.