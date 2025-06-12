İstanbul'da hafriyat kamyonu betonlu suyu yola döktü
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu yola betonlu su döktü. O anlar bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilirken görüntüler büyük tepki çekti.
İstanbul Ataşehir'de hafriyat kamyonunun yola betonlu su döktüğü anlar bir otomobil sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.
İstanbul'dan skandal görüntüler geldi. Megakentin önemli ilçelerinden Ataşehir'de çekilen görüntülerde bir hafriyat kamyonunun yaptıkları pes dedirtti.
BETONLU SUYU YOLA DÖKTÜ
Görüntülerde seyir halindeki hafriyat kamyonunun yola betonlu su döktüğü görüldü. O anlar bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilirken görüntüler büyük tepki çekti.